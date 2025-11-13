Paula Chaves y Evelyn Botto cuestionaron a Nara Ferragut por querer sacarse una foto “a costa de todo” con Johnny Depp en su visita a Telefe, espacio al que también se acercó Wanda Nara para saludar al actor estadounidense.

“Fue un desquicio la gente. La vi a Nara Ferragut que quiso sacarse una foto a costo de todo. La seguridad la corría. Yo no me expondría así”, dijo Evelyn en Tapados de laburo, streaming de Olga.

Evelyn Botto y Paula Chaves, picantes con Nara Ferragut (Olga)

En la misma línea, Paula apuntó: “Me da vergüenza. Hay un video en el que se está desesperando por ir a ver a Johnny Depp. A mí me da vergüenza, me muero”.

En LAM no solo pusieron al aire dicho fragmento, también la explosiva respuesta de Nara Ferragut, en la que destrozó a Paula Chaves, tras haber trabajado con ella varios años en eltrece y cubriendo temporadas de teatro en Córdoba.

Nara Ferragut estalló contra Paula Chaves

Nara Ferragut estalló contra Paula Chaves tras una crítica en streaming

Lejos de dejar pasar el comentario, Ferragut hizo un fuerte descargo en Instagram ¡y arrobó directamente a Paula! con palabras muy duras.

“Yo la produje hace mucho tiempo a Paula Chaves y me daría vergüenza ser como ella. Le agradezco a Dios no ser como ella. (Trabajar con ella) fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida real”, lanzó sin filtro.

La periodista continuó con tono tajante: “Si van a Villa Carlos Paz y preguntan por ella, se van a llevar una sorpresa. Es mucho de lo que acaba de decir: para ella las personas son más o menos importantes. Para mí, todos somos iguales. Venimos y en dos minutos nos vamos. Aguante el ser y no el ego, como acá está demostrando Paula Chaves”.

En su largo descargo, Nara también le pidió a la modelo que deje de mencionarla: “Yo pido que no hablen de mí porque yo no hablo de ella. Me han llamado, me han propuesto hablar y no lo he hecho porque no me interesa. Yo hago mi camino, estoy haciendo un programa hace muchos años y me va muy bien”.

Luego apuntó contra Evelyn Botto, quien comparte el ciclo con Paula: “Evelyn me pidió la prensa para que la entreviste y así promocionar Sex en su momento. A mí me daría más vergüenza eso para promocionar una obra”.

Finalmente, Ferragut cerró con un mensaje de sororidad y crítica al mismo tiempo: “Sean más agradecidas. Si tienen algo malo para decir, háganlo con nombre y apellido. No me nombren para meterme en esto, porque no me interesa. Y después dicen que no les gusta el chimento, pero en el streaming están todo el tiempo hablando de la tele. Entre mujeres banquémonos, porque hay demasiado machismo en muchas mujeres”.

