Johnny Depp llegó a Buenos Aires para presentar su nueva película, Modigliani, tres días en Montparnasse, y no perdió la oportunidad de hablar sobre su experiencia en el país. Fiel a su estilo relajado, el actor se animó a revelar cuáles fueron las tres cosas que más lo cautivaron de la Argentina y dejó en claro que su paso por estas tierras le dejó recuerdos imborrables.

Durante una entrevista mano a mano con TN, Depp no solo compartió detalles sobre el detrás de escena de su último proyecto —incluida la anécdota de la llamada inesperada de Al Pacino que lo convenció de ponerse detrás de cámara—, sino que también se animó a dar tres recomendaciones imperdibles para quienes visiten el país.

Johnny Depp. Foto: prensa

Entre risas, el actor confesó que uno de sus grandes descubrimientos fue la gastronomía local. “Le diría que pruebe los tomates, son muy buenos, los mejores que probé además de los italianos”, aseguró, dejando en claro que la calidad de los productos argentinos lo sorprendió gratamente.

Leé más:

La reacción de Vero Lozano y Corcho Rodríguez tras la foto de Wanda Nara con Johnny Depp

CUÁLES SON LAS TRES COSAS DE ARGENTINA QUE CAUTIVARON A JOHNNY DEPP

Pero no se quedó ahí. Depp también destacó otro clásico nacional: “La carne argentina es otra cosa que hay que probar sí o sí”, afirmó, sumándose así a la lista de celebridades internacionales que se rinden ante el asado criollo.

Por último, el protagonista de Piratas del Caribe puso el foco en el talento local: “Hay muy buenos artesanos acá. Trabajan en familia desde hace 400 años, con oro, metal… son realmente artesanos”, resaltó, admirando la tradición y el trabajo manual que se transmite de generación en generación.

Johnny Depp en La Plata (Foto: RS Fotos)

En medio de la charla, Depp recordó cómo nació el proyecto de su nueva película. “Fue una completa sorpresa, la verdad. Un día, no sé dónde estaba, hacía varios años que no hablaba con Al. Me llamó y me dijo: ‘Hey John, ¿recuerdas el film de Modigliani que iba a hacer cuando estábamos en Donnie Brasco?’. Le respondí que sí, claro, y entonces me dijo: ‘Estuve pensando… creo que tenés que dirigirlo vos’”, relató el actor, todavía sorprendido por la propuesta.

Leé más:

Johnny Depp desató la locura en La Plata y recibió un reconocimiento oficial

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.