La llegada de Johnny Depp a La Plata transformó un día común en una postal de película. El actor estadounidense fue distinguido como Visitante Ilustre y recibió la llave de la ciudad en una ceremonia que quedará grabada en la memoria de miles de platenses.

Desde temprano, la expectativa se sintió en cada rincón del centro. Plaza Moreno se llenó de familias, estudiantes y fanáticos que, con carteles, banderas y hasta disfraces de Jack Sparrow, esperaron durante horas para ver a su ídolo.

El revuelo empezó cuando Depp aterrizó en helicóptero. Pasadas las 17, el actor apareció junto al intendente Julio Alak en el balcón del Palacio Municipal y la multitud explotó en aplausos y lágrimas.

Johnny Depp en La Plata (Foto: RS Fotos)

JOHNNY DEPP REVOLUCIONÓ LA PLATA AL RECIBIR LA LLAVE DE LA CIUDAD FRENTE A SUS FANS

“Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, bromeó Depp, visiblemente emocionado. “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad”, agregó.

Johnny Depp en La Plata (Foto: RS Fotos)

El furor fue total. Las calles se llenaron de seguidores disfrazados, banderas y retratos del actor.

Desde el balcón, Depp saludó y lanzó unas palabras en inglés y español: “Lo siento, I don’t speak Spanish. Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”.

Depp, fiel a su estilo bohemio —campera de cuero, camisa a cuadros, bufanda lila, jeans rotos y sombrero marrón—, agradeció con humildad: “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble. El lugar y la cultura de esta ciudad son una mina de oro. Es un honor vivir esta experiencia”.

Además, dedicó un momento especial a Jorge Rodríguez, su amigo y productor argentino: “Es mi hermano, el responsable de que esta primera visita sea tan especial”.

