La expectativa por la próxima temporada de MasterChef Celebrity ya empezó a crecer y en LAM soltaron la bomba: Telefé tiene en la mira a varias figuras para sumarse al reality que volverá a tener a Wanda Nara como conductora.

Según contó Pilar Smith en el programa, “son nombres de famosos que el canal quiere para el próximo MasterChef Celebrity". La producción está esperando que termine el exitoso ciclo de la casa más famosa para arrancar con las cocinas.

En un divertido ida y vuelta, Ángel de Brito y Pilar Smith empezaron a sacar los nombres de los sobres y sorprendieron a todos con la lista de posibles convocados. Entre los primeros nombres que mencionaron están:

Nick Sicaro , el nuevo novio de Daniela Celis y ex participante de Gran Hermano.

L-Gante , el popular cantante de cumbia 420.

La China Ansa , reconocida periodista y conductora.

Julieta Poggio , otra figura que saltó a la fama en Gran Hermano.

La Tora (Lucila Villar), también ex GH y panelista.

Abel Pintos, uno de los músicos más queridos del país.

CUÁNDO ARRANCAN LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF Y QUÉ SE SABE DEL FORMATO

La producción de MasterChef Celebrity planea empezar a grabar entre julio y agosto, según informó Pilar Smith, aunque todo depende de cuándo termine Gran Hermano. El canal apuesta fuerte a esta nueva edición, que promete una competencia llena de figuras y momentos imperdibles.

“Van a empezar las grabaciones en julio o agosto, dependiendo de Gran Hermano”.

Por ahora, estos son los nombres que Telefé quiere ver en las cocinas más famosas del país, pero todavía falta la confirmación oficial y podrían sumarse más celebridades en las próximas semanas.

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