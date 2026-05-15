La situación sentimental de Wanda Nara fue motivo de intrigas en las últimas horas, y mientras Martín Migueles continúa junto a ella, la especulación de un affaire con Agustín Bernasconi enfureció a Yanina Latorre.

“Dejá de descargar, Bernasconi, que quedás como un bolu...”, disparó la conductora de SQP.

Es que la propia Yanina instantes antes había blanqueado: “Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”.

Agustín Bernasconi. (Foto: @agusbernasconi07)

La razón es que a su modo la protagonista de ¿Querés ser mi hijo? insinuó a través de allegados que mantenía un incipiente romance con su contrafigura.

Wanda Nara, cerca de Martín Migueles pese al escándalo judicial

Sin embargo, los videos del financista imputado por maniobras con dólares oficiales en épocas del cepo cambiario en el edificio donde vive la conductora de MasterChef Celebrity dejaba a entrever que el vínculo sentimental seguía intacto.

Wanda Nara alimentó los rumores con Agustín Bernasconi. Crédito: Instagram

De hecho, Latorre afirmó que el jueves “Migueles estaba en el Chateau mirando el partido de River con los hijos de Wanda”.

Ahí, Majo Martíno enfatizó: “Sigue de novia con Martín Migueles. Esto está confirmadísimo”.

“Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, sentenció Yanina Latorre indignada con Wanda Nara.