Después de varios días de especulaciones y versiones que lo señalaban como el nuevo candidato de Wanda Nara, Agustín Bernasconi decidió salir a hablar y hacer una aclaración tajante desde sus redes sociales.

El exintegrante de MYA compartió una historia de Instagram desde Uruguay, donde se encuentra trabajando, y negó de manera categórica cualquier vínculo sentimental con Wanda.

“Hola, ¿cómo andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando”, escribió el cantante sobre una imagen del detrás de escena de una filmación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@agusbernasconi07) Por: Fabiana Lopez

Lejos de alimentar las versiones, Bernasconi explicó cuál es su verdadero presente y dejó en claro que está completamente enfocado en lo laboral: “Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes”, agregó, entusiasmado por sus próximos lanzamientos.

Y para cerrar definitivamente el tema, lanzó una frase contundente: “Lo demás es todo mentira”. El mensaje apareció luego de que en las últimas horas crecieran con fuerza los rumores de un supuesto acercamiento entre Agustín y Wanda, algo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos.

¡Clarito!

Wanda Nara alimentó los rumores con Agustín Bernasconi. Crédito: Instagram

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REVELARON QUIÉN VA A SER EL GALÁN DE WANDA NARA EN SU PRÓXIMA PELÍCULA: “LE MANDABA FOTOS DESNUDO”

Si algo le faltaba a la historia de Wanda Nara era sumar ficción con tintes muy reales. En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre lanzó una primicia que hizo ruido y sacó a la luz la historia de amor que hubo entre la empresaria y Agustín Bernasconi.

“Quien va a acompañar a Wanda en su película, que va a ser su pareja y el que la enamora, es Agustín Bernasconi”, reveló Yanina, sin vueltas, en referencia al ex integrante de MYA.

Pero la noticia no quedó solo en el casting. La conductora fue más allá y recordó un escandaloso antecedente entre la mediática y el cantante: “¿Se acuerdan que se habló de un rumor entre ellos? En el 2021, Mauro Icardi descubrió fotos desnudos de él, le mandaba nudes a Wanda y hablaban hot”, aseguró, vinculando directamente al exesposo de Wanda y padre de sus dos hijas.

Foto: Instagram (@agusbernasconi07)

Según su relato, la situación generó un fuerte conflicto en su momento: “Después del Wandagate, Icardi descubre en el celular de Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque Mauro los agarró y se cortó todo”, agregó, recordando el clima explosivo de aquella etapa.

Sin embargo, la historia habría tenido un segundo capítulo. Latorre deslizó que, tras la separación de Elián “L-Gante” Valenzuela, las cosas podrían haber cambiado: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas, antes de estar con el actual (Martín Migueles), dicen que habrían concretado”.

Yanina Latorre: “Quien va a acompañar a Wanda en su película, que va a ser su pareja y el que la enamora, es Agustín Bernasconi”.

Para cerrar, sumó la voz de Majo Martino, quien fue tajante: “Yo te confirmo que ellos estuvieron. Y lo sé de una excelente fuerte”, cerró, muy seguda de su información.