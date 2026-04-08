Si algo le faltaba a la historia de Wanda Nara era sumar ficción con tintes muy reales. En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre lanzó una primicia que hizo ruido y sacó a la luz la historia de amor que hubo entre la empresaria y Agustín Bernasconi.

“Quien va a acompañar a Wanda en su película, que va a ser su pareja y el que la enamora, es Agustín Bernasconi”, reveló Yanina, sin vueltas, en referencia al ex integrante de MYA.

Pero la noticia no quedó solo en el casting. La conductora fue más allá y recordó un escandaloso antecedente entre la mediática y el cantante: “¿Se acuerdan que se habló de un rumor entre ellos? En el 2021, Mauro Icardi descubrió fotos desnudos de él, le mandaba nudes a Wanda y hablaban hot”, aseguró, vinculando directamente al exesposo de Wanda y padre de sus dos hijas.

Foto: Instagram (@agusbernasconi07)

Según su relato, la situación generó un fuerte conflicto en su momento: “Después del Wandagate, Icardi descubre en el celular de Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque Mauro los agarró y se cortó todo”, agregó, recordando el clima explosivo de aquella etapa.

Sin embargo, la historia habría tenido un segundo capítulo. Latorre deslizó que, tras la separación de Elián “L-Gante” Valenzuela, las cosas podrían haber cambiado: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas, antes de estar con el actual (Martín Migueles), dicen que habrían concretado”.

Yanina Latorre: “Quien va a acompañar a Wanda en su película, que va a ser su pareja y el que la enamora, es Agustín Bernasconi”,

Para cerrar, sumó la voz de Majo Martino, quien fue tajante: “Yo te confirmo que ellos estuvieron. Y lo sé de una excelente fuerte”, cerró, muy seguda de su información.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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ASÍ FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS L-GANTE: FIESTA SIN WANDA NARA NI MANAGER Y CON UNA VUELTA A SUS RAÍCES

Elián “L-Gante” Valenzuela acaba de cumplir 26 años y lo celebró de una manera muy distinta a la que venía acostumbrando. Según contaron en La Mañana con Moria, el referente de la cumbia 420 tuvo un festejo íntimo, cargado de significado y con un fuerte regreso a sus raíces.

Tal como detallaron en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece, se trató de su “primer cumpleaños soltero”, marcado por la ausencia de Wanda Nara y también por un cambio importante en su entorno laboral, ya que no estuvo presente su histórico representante, Maxi “El Brother”.

Lejos del glamour y los eventos multitudinarios, el cantante eligió volver al lugar donde todo empezó: el barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí, rodeado de su gente y sus afectos más cercanos, celebró un nuevo año de vida en un clima mucho más relajado y auténtico.

L-Gante y Jamaica en su casa nueva. Foto: Instagram @lgante_keloke

Ese mismo barrio tiene un valor especial en su historia personal: fue donde creció y también donde conoció a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica Valenzuela. Y justamente, su pequeña ocupó un lugar central en este cumpleaños, consolidándose como el gran pilar emocional del artista en esta nueva etapa.

Así, entre afectos reales y lejos de los flashes que supieron rodearlo en otros momentos, L-Gante apostó por una celebración más íntima, demostrando que, en medio de los cambios, siempre hay un lugar al que volver.