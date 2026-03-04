L-Gante habló a fondo de su participación en En el barro 2, la serie de Sebastián Ortega, y sorprendió a Yanina Latorre al contar que se enteró el mismo día que debía grabar una escena íntima con Caro Coperio, en la que tenía que estar completamente desnudo.
“La pasé terrible porque es una escena desnudo y en el estudio había varias personas, y yo desnudo literal. Me trajeron una bata, pero la repetimos como tres veces”, comenzó diciendo el cantante de cumbia 420 en SQP.
“Yo quería que la toma saliera en la primera o en la segunda. Yo les decía: ‘Por favor, díganme que la hice bien’”, contó L-Gante sobre la fuerte escena que tuvo con Coperio.
¿QUÉ SINTIÓ L-GANTE EN LA ESCENA SEXUAL CON CARO COPERIO PARA “EN EL BARRO 2″?
Consultado por las sensaciones que atravesó en su debut actoral y ante una escena de alto voltaje, respondió: “Pude controlar bien la situación. Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué… Yo les dije que no me enfoquen tanto”.
Acto seguido, el cantante descolocó al equipo al revelar que no sabía que debía hacer esa escena: “Esto es nivel hdp, no estaba tan al tanto de que estaba esa escena. Eso es de un nivel de hdp. Me aprendí el guion en una hora y media”.
En ese marco, Majo Martino insistió: “¿Tenías miedo de sentir cosas? ¿Tenías miedo de una erección?”.
Y L-Gante concluyó: “No, miedo no tuve. Pero si fuera así, creo que saldría mejor. La actriz me dijo: ‘Vos sentite cómodo, dale con todo’. No me daba vergüenza estar desnudo con ella, pero sí con toda la gente ahí”.