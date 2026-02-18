En medio del gran presente de En el barro 2 en Netflix, Sebastián Ortega se refirió al desempeño de la China Suárez en la serie y también a los escándalos mediáticos que suelen rodearla, especialmente por su vínculo con Mauro Icardi y el conflicto con Wanda Nara.

El productor y director de la exitosa ficción argentina habló en Perros de la Calle (Urbana Play) y se mostró conforme con el resultado artístico, más allá del ruido externo.

La palabra de Sebastián Ortega en Perros de la Calle.

QUÉ DIJO SEBASTIÁN ORTEGA DE LA CHINA SUÁREZ TRAS SU PASO POR “EN EL BARRO 2″

“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.

Y remarcó que el rodaje se realizó mucho antes de que estallaran por segunda vez el Wandagate.

“Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó Sebastián Ortega sobre la China Suárez.

Imagenes de la China Suárez en "En el Barro 2" . Instagram @sangrejaponesa