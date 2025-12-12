Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega, y nieto del icónico “Palito” Ortega, creció rodeado de arte. Con una familia atravesada por la música, la actuación y el audiovisual, era casi natural que desarrollara sensibilidad artística propia.

Hoy, a los 24 años, se abre camino como cantante, actor y modelo, manteniendo un perfil discreto en los medios tradicionales, pero muy activo en redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida y su carrera.

El joven se volvió tema de conversación pública el año pasado, cuando en una breve entrevista para Telefe Noticias contó que eligió a su tía, Julieta Ortega, como la primera persona a la que le reveló que le gustaban los hombres.

“Me brindó su apoyo de inmediato”, recordó. Ese gesto íntimo lo posicionó en la agenda mediática, más allá de sus proyectos profesionales.

Así está hoy el hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega: sigue los pasos de Palito Ortega | Créditos: Instagram @_danteortega_

ASÍ ESTÁ HOY DANTE ORTEGA

Desde muy chico, Dante trabaja como modelo para distintas marcas, pero la música se convirtió en su verdadero refugio. En 2023 lanzó su primer single, “Volando”, que marcó el inicio de su recorrido musical.

Dos años después, vivió uno de sus momentos más emblemáticos: en abril de 2025 se subió al escenario para cantar junto a su abuelo Palito Ortega, un hito que lo impulsó a consolidarse como artista.

Su crecimiento continuó. En septiembre presentó una nueva versión del clásico “Hasta que me olvides” en una sesión de La Balcón junto al productor Luke Sky. Y durante la 34.ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires, compartió en Instagram un fragmento de una canción compuesta especialmente para la fecha.

“Estuve componiendo una canción mencionando específicamente a los que todavía no marchan por miedo a ser ellos mismos”, dijo. En otro pasaje expresó: “Hoy no pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard, eso me va a hacer muy mal”.

Además de su trabajo musical, Dante avanza en otras disciplinas. En una entrevista con el programa de streaming Había que decirlo (El Trece Prende) contó que estudia astrología. “Estoy haciendo una cursada online que dura tres años. Aunque todavía no me recibí, yo estoy haciendo carta igual…”, comentó con humor. También toma clases de actuación, algo que, según reveló en MShowtv (Ciudad Magazine), es una recomendación constante de su padre.