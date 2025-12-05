Julieta Ortega abrió las puertas de su casa en Buenos Aires y dejó ver uno de sus espacios más íntimos: un living luminoso, minimalista y lleno de detalles personales, desde libros y vinilos hasta muebles cálidos que reflejan su estilo.

Lejos del ritmo vertiginoso de los escenarios, la actriz encuentra en este departamento porteño un refugio que funciona como pausa y reencuentro, un lugar pensado para leer, escuchar música y compartir tiempo con su hijo.

Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: calidez y minimalismo | Créditos: Instagram @petijotao

El hogar que eligió para asentarse y reinventarse está ubicado en un edificio antiguo, con techos altos y ventanales amplios que inundan cada rincón de luz natural.

La paleta suave, dominada por el blanco, convive con un diseño depurado que confirma el gusto de Julieta por los ambientes simples, equilibrados y con personalidad propia.

Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: calidez y minimalismo | Créditos: Instagram @petijotao

LA MINIMALISTA CASA DE JULIETA ORTEGA

Uno de los espacios más representativos es el living comedor integrado, donde funcionalidad y estética conviven en armonía. Allí destaca una biblioteca blanca que ocupa toda una pared, repleta de libros acomodados con dedicación.

Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: calidez y minimalismo | Créditos: Instagram @petijotao

En los estantes inferiores, los vinilos apilados revelan el vínculo profundo de la actriz con la música, uno de los elementos centrales en su vida cotidiana. Frente al mueble se apoya una escalera ligera, que aporta encanto visual y facilita el acceso a los estantes más altos.

Los pisos de madera aportan calidez y funcionan como base perfecta para los muebles de líneas simples que completan el ambiente. La mesa ovalada blanca y las sillas tapizadas en tonos neutros refuerzan la estética suave y natural. Los ventanales con cortinas translúcidas permiten que la luz ingrese sin filtros, generando una atmósfera serena que atraviesa todo el ambiente.

Así es la casa de Julieta Ortega en Buenos Aires: calidez y minimalismo | Créditos: Instagram @petijotao

Otro detalle distintivo son las vitrinas de estilo antique, que conviven con un sillón de terciopelo color nude, uno de los rincones preferidos de Julieta para descansar o recibir amigos. En el centro del living se ubica una mesa ratona grande, de madera y vidrio, donde la actriz reúne pequeños objetos y adornos adquiridos en algunos de sus viajes.