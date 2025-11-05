El fenómeno teatral SEX, creado y dirigido por José María Muscari, no para de reinventarse y vuelve a sacudir la cartelera porteña con una nueva versión para los últimos meses del año.

El espectáculo, que ya fue visto por más de 800.000 personas en seis años, sigue rompiendo moldes y promete sorprender una vez más en el Gorriti Art Center.

En noviembre y diciembre, el show suma una dupla explosiva: Diego Ramos y Julieta Ortega regresan al elenco, y a ellos se les une el carismático Nicolás Riera.

Foto: prensa Por: Hector Figueredo

Juntos, encabezan una experiencia teatral única que mezcla erotismo, humor, música y performance en un formato inmersivo que el público elige repetir una y otra vez.

Un show que no tiene límites ni etiquetas

SEX es mucho más que una obra: es una experiencia sin rótulos, donde los artistas actúan, bailan, cantan y convierten su propio cuerpo en arte. La apuesta es clara: diversidad artística, física y conceptual en cada función.

Foto: prensa

Entre los nombres que brillan en el escenario, Adabel Guerrero se destaca como una de las figuras más aplaudidas con su impactante número de pole dance.

Valeria Archimó y Licha Navarro suman talento y sensualidad, mientras que Franco Torchia, una de las últimas incorporaciones, aporta una mirada inclusiva sobre la diversidad y el deseo sexual.

Foto: prensa Por: IRISH SUAREZ

El elenco se completa con talentos como Flor Anca, Luca Martin, Maxi Diorio, Brenda Mato y Srta. Bimbo, que deslumbran cada semana y mantienen al público en vilo.

Espacios exclusivos y una experiencia inmersiva

El show se renovó y ahora ofrece espacios de circulación por distintas zonas del Gorriti Art Center, como la ZONA ROJA, exclusiva para espectadores VIP que buscan vivir lo más hot del espectáculo, y el CUARTO OSCURO en el primer piso, donde la experiencia se vuelve aún más intensa.

Foto: prensa Por: IRISH SUAREZ

Diego Ramos es el alma de SEX: forma parte del show desde el primer ensayo y se convirtió en el actor con mayor permanencia ininterrumpida en una obra de teatro de la cartelera actual.

SEX: seis años de éxito y reinvención constante

SEX se presenta de jueves a domingo en el Gorriti Art Center (Juan B. Justo 1617) y ya fue visto por más de 800 mil personas. A lo largo de estos años, el espectáculo se adaptó a todos los formatos: inmersivo, virtual, 360, en autos, giras nacionales e internacionales, y temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz.

La experiencia SEX sigue haciendo historia en Buenos Aires y demuestra que el deseo, la diversidad y la provocación pueden convivir en un show que no deja de sorprender.