Valentina Zenere comenzó el año en Punta del Este. La actriz, reconocida a nivel global por sus trabajos en producciones de Netflix, compartió en redes sociales una serie de imágenes que retratan un comienzo de año marcado por la calma, el romance y una fuerte conexión emocional.

Postales de atardeceres frente al mar, caminatas descalza por la playa y momentos de absoluta intimidad dominaron el registro de su estadía. A través de sus publicaciones, Zenere expresó la alegría que le genera volver a Uruguay y reencontrarse con personas significativas en su vida.

Valentina Zenere mostró fotos íntimas de sus vacaciones con Sebastián Ortega | Créditos: Instagram @valentinazenere

“Empezar el año en Uruguay y con toda la gente que amo”, escribió la artista, dejando entrever el lazo afectivo que la une al país.

LAS FOTOS DE VALENTINA ZENERE EN PUNTA DEL ESTE

No es la primera vez que la actriz elige este destino para descansar. En temporadas estivales anteriores ya se la había visto recorriendo la costa este, especialmente en zonas como Punta del Este y José Ignacio, donde supo combinar jornadas de playa, encuentros con amigos y momentos familiares.

Esa recurrencia terminó de consolidar una relación cercana con Uruguay, al que regresa con frecuencia durante el verano.

Las imágenes de este nuevo viaje no tardaron en multiplicarse en redes sociales y alcanzaron una alta repercusión entre seguidores de distintos países. En varias de las postales se la ve compartiendo instantes de pareja, tanto en escenarios naturales como en salidas nocturnas, lo que reforzó la idea de un inicio de año atravesado por la emoción y la serenidad.