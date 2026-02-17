Según revelaron las cuentas de Instagram @lacritiok y @gossipeame, ya estaría definida la doble de China Suárez para las escenas que se requieran en distintas ficciones. Se trata de Florencia Facch, una joven que llamó la atención en redes sociales por su impactante parecido con la actriz.

De acuerdo a la información compartida, Florencia sería la elegida para reemplazar a la actriz de La Hija del Fuego y En el Barro en aquellas tomas específicas que demanden una doble. “Es increíble cómo se asemeja”, destacó La Criti en el posteo, donde además mostró imágenes del perfil de la joven.

“Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series. Flor se sometio a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, aseguró Nahuel Saa en X.

EL INCREÍBLE PARECIDO DE FLORENCIA FACCH CON LA CHINA SUÁREZ

En la captura difundida, se puede ver el perfil de Instagram de Florencia Facch, donde abundan fotos que evidencian rasgos muy similares a los de Eugenia Suárez: facciones marcadas, mirada intensa y un estilo que remite directamente al de la protagonista de numerosas ficciones argentinas.

Florencia es una joven activa en redes sociales, donde comparte imágenes de su vida cotidiana y producciones fotográficas. En su biografía se define como “Acuario Girl” y su perfil fue replicado en las historias que viralizaron la noticia.

Florencia Facch es la doble de la China Suárez que habría sido contratada para escenas requeridas en ficciones (Foto: captura de Instagram/@LaCritiok y @gossipeame).

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de la actriz ni de productoras que confirmen en qué proyectos participaría la doble. Sin embargo, la información ya generó revuelo en el mundo del espectáculo y reavivó el interés en cada nuevo paso de la China Suárez dentro de la ficción.

