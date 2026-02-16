Un chimento enigmático sobre una periodista que mantenía conversaciones con fotos de alto voltaje erótico puso a Nazarena Di Serio como la señalada, y este lunes Moria Casán comprobó los chats de su panelista con el novio de la China Suárez.

Más allá de que la figura de TN haya negado ser ella a través de X, lo cierto es que Gustavo Méndez le revisó el historial de Instagram a su compañera: “No se siguen mutuamente”.

“Este es el chat”, le mostró Gustavo a Moria con la anuencia de Nazarena, que al instante reaccionó: “¡Asombro!”

Nazarena Di Serio sobre Mauro Icardi.

“No hay nada”, exclamó Méndez para tranquilidad de todos en el estudio, luego de que Ángel de Brito afirmara lo contrario.

Nazarena Di Serio sobre Mauro Icardi.

Sin embargo, María Fernanda Callejón advirtió en referencia a otra app de mensajes efímeros: “¡Existe Telegram!”.

“Tendría que ser muy kamikaze para meterme ahí”, se defendió Nazarena en alusión a los escándalos permanentes de Icardi, la China Suárez y Wanda Nara.

Nazarena Di Serio sobre Mauro Icardi.

A todo esto, Moria chicaneó a la rubia: “Trolita, trolita (sic). Pobrecita, mi chiquita está nerviosa...”.

La chicana de Callejón a De Brito

“El Diablito (N del R: Angelito) está acostumbrado a instalar este tipo de cosas para que se consolide una mentira y vos quedés como la trola del grupo”, disparó María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito y en defensa de Nazarena Di Serio.