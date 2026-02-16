Un chimento enigmático sobre una periodista que mantenía conversaciones con fotos de alto voltaje erótico puso a Nazarena Di Serio como la señalada, y este lunes Moria Casán comprobó los chats de su panelista con el novio de la China Suárez.
Más allá de que la figura de TN haya negado ser ella a través de X, lo cierto es que Gustavo Méndez le revisó el historial de Instagram a su compañera: “No se siguen mutuamente”.
“Este es el chat”, le mostró Gustavo a Moria con la anuencia de Nazarena, que al instante reaccionó: “¡Asombro!”
“No hay nada”, exclamó Méndez para tranquilidad de todos en el estudio, luego de que Ángel de Brito afirmara lo contrario.
Sin embargo, María Fernanda Callejón advirtió en referencia a otra app de mensajes efímeros: “¡Existe Telegram!”.
“Tendría que ser muy kamikaze para meterme ahí”, se defendió Nazarena en alusión a los escándalos permanentes de Icardi, la China Suárez y Wanda Nara.
A todo esto, Moria chicaneó a la rubia: “Trolita, trolita (sic). Pobrecita, mi chiquita está nerviosa...”.
La chicana de Callejón a De Brito
“El Diablito (N del R: Angelito) está acostumbrado a instalar este tipo de cosas para que se consolide una mentira y vos quedés como la trola del grupo”, disparó María Fernanda Callejón contra Ángel de Brito y en defensa de Nazarena Di Serio.