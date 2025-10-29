Naza Di Serio sorprendió con un estremecedor relato en A la tarde, donde habló del miedo que atravesó hace algunos años por culpa de un acosador que la persiguió y la hostigó con mensajes y regalos perturbadores.

“Estábamos hablando de lo que estaba pasando con Agustina Peñalba, nuestra colega de C5N, con esto del botón antipánico, y justo conté una mala experiencia que tuve yo hace un par de años”, comenzó diciendo la periodista.

Luego, Naza detalló el espeluznante episodio que la marcó: “Acá en el canal, cuando era más chica, empecé a recibir muchos regalos bastante intimidantes. Pero en un momento me había llegado un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, de mi familia, de todos. Eso me asustó bastante”.

Nazarena Di Serio

“Habían entrado a las cuentas de Instagram que yo seguía, entonces empezaban a estalkear. Y nada, era un cuadro con las caras de todos recortadas”, agregó, visiblemente afectada.

Ante la gravedad de la situación, el equipo del canal y su familia le recomendaron actuar de inmediato: “Lo primero que me dijeron cuando vieron eso fue: ‘Ya, hacé la denuncia’. Tomamos cartas en el asunto, hicimos la denuncia correspondiente y me dieron un botón antipánico”, relató.

“En un momento me había llegado un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, de mi familia, de todos. Eso me asustó bastante”.

Sin embargo, Di Serio contó que la herramienta no resultó eficaz y criticó su funcionamiento: “La experiencia fue pésima. El aparatito es muy viejo, funciona con señal, y si se apaga o pierde conexión, automáticamente te llama la policía para constatar que estás bien. Pero el problema es que tiene que andar bien el aparato, y muchas veces no funciona como debería”.

La periodista cerró su relato reflexionando sobre la importancia de que las víctimas sean escuchadas y protegidas: “Fue una muy mala experiencia. Lamentablemente, hay muchas mujeres que pasan por lo mismo y no siempre tienen una respuesta rápida o efectiva”.

“Fue una muy mala experiencia. Lamentablemente, hay muchas mujeres que pasan por lo mismo y no siempre tienen una respuesta rápida o efectiva”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NAZARENA DI SERIO EXPLOTÓ CONTRA JUAN ETCHEGOYEN POR LOS RUMORES CON PELUCA BRUSCA: “SEMEJANTE MENTIRA”

Hace poco más de tres meses, Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca confirmaron su separación tras más de dos años de relación. Desde entonces, mientras Laurita fue vinculada a diferentes personas del ambiente, el productor mantuvo un bajo perfil en lo referido a su vida sentimental.

Sin embargo, en las últimas semanas su nombre volvió a sonar, esta vez relacionado con la periodista y locutora Nazarena Di Serio, a raíz de su participación en un streaming producido por él.

El rumor explotó cuando Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, mencionó que circulaban versiones sobre un romance entre Peluca Brusca y Nazarena Di Serio. “El rumor de romance está”, dijo, aunque aclaró que el productor le negó cualquier vínculo sentimental.

Nazarena Di Serio rompió el silencio y desmintió un romance con Peluca Brusca. Crédito: X

La periodista no tardó en manifestar su enojo públicamente. Desde su cuenta de Twitter lanzó un fuerte descargo: “¿Llamar y chequear semejante mentira no era una opción? Podrías haberme consultado. No estoy en esta para nada, estoy superando a alguien y mal”, escribió, desmintiendo de plano la versión.