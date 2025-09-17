Un momento de profunda emoción se vivió este martes en eltrece cuando Naza Di Serio escuchó la historia de Ailén, una joven que vende budines para ayudar económicamente a su familia y no pudo contener las lágrimas de emoción y empatía.

La conductora recibió en el estudio a la chica, que relató cómo, ante la difícil situación que atraviesan en su casa, decidió salir a la calle a vender budines caseros para aportar su granito de arena. “Lo hago para que a mi mamá y a mis hermanos no les falte nada”, contó Ailén, visiblemente conmovida.

Nazarfena Di Serio, conmovida con el caso de Abril y su papá (Fotos: capturas eltrece)

Mientras la joven relataba su día a día, Naza Di Serio no pudo contener las lágrimas. “Me parte el alma escucharte. Sos un ejemplo de lucha y de amor por tu familia”, le dijo la conductora, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas.

NAZARENA DI SERIE ESTALLÓ EN LLANTO ANTE UN CASO DE SOLIDARIDAD FAMILIAR CON EL QUE SE IDENTIFICÓ

El testimonio de Ailén tocó el corazón de todos en el estudio y de los televidentes, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad. “Ojalá mucha gente pueda ayudarte y que tu historia sirva para inspirar a otros”, agregó Naza, aún emocionada.

Ailén explicó que, a pesar de las dificultades, nunca bajó los brazos y que sueña con poder darle una vida mejor a su familia. “A veces es difícil, pero siempre hay que seguir adelante”, afirmó la joven, que recibió el aplauso de todos los presentes.

La historia de Ailén y la reacción de Naza Di Serio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la fortaleza de la joven y la empatía de la conductora, que se sintió profundamente identificada con la época en la que salía con su mamá a vender sahumerios por la calle.

