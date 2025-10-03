Hace poco más de tres meses, Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca confirmaron su separación tras más de dos años de relación. Desde entonces, mientras Laurita fue vinculada a diferentes personas del ambiente, el productor mantuvo un bajo perfil en lo referido a su vida sentimental.

Sin embargo, en las últimas semanas su nombre volvió a sonar, esta vez relacionado con la periodista y locutora Nazarena Di Serio, a raíz de su participación en un streaming producido por él.

El rumor explotó cuando Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, mencionó que circulaban versiones sobre un romance entre Peluca Brusca y Nazarena Di Serio. “El rumor de romance está”, dijo, aunque aclaró que el productor le negó cualquier vínculo sentimental.

La periodista no tardó en manifestar su enojo públicamente. Desde su cuenta de Twitter lanzó un fuerte descargo:“¿Llamar y chequear semejante mentira no era una opción? Podrías haberme consultado. No estoy en esta para nada, estoy superando a alguien y mal”, escribió, desmintiendo de plano la versión.

Nazarena Di Serio rompió el silencio y desmintió un romance con Peluca Brusca. Crédito: X

EL CRUCE CON JUAN ETCHEGOYEN

Ante la respuesta de Di Serio, Etchegoyen se defendió aclarando que nunca afirmó el romance, sino que solo reprodujo lo que circulaba como rumor. La locutora, firme en su postura, lo cruzó con un mensaje contundente:“Si una de las partes respondió que nada que ver, pero igual lo dijiste al aire. Estás en un medio importante, si te dicen algo que no es verdad, se cierra ahí si no tenés pruebas”.

El ida y vuelta siguió con nuevas réplicas. Nazarena Di Serio explicó que la versión provenía de “cuentas falsas de Instagram” y remarcó que “no hay tal rumor”. Etchegoyen, por su parte, insistió en que la información surgió de su entorno profesional y pidió no subestimarlo, asegurando que no hace “periodismo de redes”.

Finalmente, la locutora decidió poner fin a la discusión y agradeció a LAM y a Juli Argenta por respetar la veracidad de la información y no sumarse a la difusión de noticias falsas.