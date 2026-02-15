En las últimas horas, surgió un rumor que no para de crecer: Mauro Icardi habría sorprendido a la China Suárez en San Valentín con un anillo de compromiso de lujo, marcando un antes y un después en su historia juntos.

Tras un romántico posteo que compartieron la actriz y el futbolista del Galatasaray posando muy felices, Juariu notó que ella lucía la joya en su mano derecha. “¿Acaso tiene el anillo de compromiso?”, se preguntó la panelista ampliando la fotografía. Este sábado, Santiago Sposato adelantó que la pareja se comprometería en un paseo en yate.

(Foto: Instagram @santisposato)

En otra captura, Juariu mostró la joya en cuestión: un Solitario Cartier Destinée, una de las piezas más icónicas y sofisticadas de la alta joyería francesa. No se trata de cualquier anillo: el diseño “halo” destaca por su diamante central de talla brillante, rodeado por un círculo de pequeños diamantes que multiplican el brillo y el impacto visual.

China Suárez (Foto: Instagram @mauro_icardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

Traición inesperada: el peluquero de Wanda bancó a la China Suárez y estalló todo: “Esta no la veía venir”

SE SUPO CÓMO ES Y CUÁNTO CUESTA EL ANILLO QUE MAURO ICARDI LE COMPRÓ A CHINA SUÁREZ POR SAN VALENTÍN

La banda, confeccionada en platino de alta pureza, está completamente recubierta por un engaste tipo pavé, lo que genera un resplandor continuo desde todos los ángulos. Un detalle que no pasa desapercibido para los amantes del lujo extremo.

(Foto: Instagram @juariu)

(Foto: Instagram @juariu)

(Foto: Instagram @juariu)

El precio de esta joya varía según las características del diamante central: peso en quilates, color y claridad. Sin embargo, según Fernanda Iglesias, el ejemplar que Icardi habría elegido ronda los 30.000 dólares, lo que corresponde a un diamante de entre 1 y 1,2 quilates.

Dentro de la misma colección de Cartier, los modelos más discretos arrancan en los 7.000 o 10.000 dólares, pero las versiones con diamantes más grandes o de pureza excepcional pueden superar los 50.000 o incluso los 100.000 dólares. Así, el anillo que habría recibido la China Suárez se ubica entre los más exclusivos y codiciados del mercado.

La noticia del anillo de compromiso no solo sorprendió por el valor de la joya, sino también porque confirma que la pareja estaría atravesando un momento de máxima conexión y compromiso. El gesto de Icardi, que no escatimó en en el precio, deja en claro que la relación con la actriz va en serio y que ambos están dispuestos a apostar fuerte por su historia de amor, tal como lo adelantó el futbolista hace unas semanas en uno de sus descargos.

Leé más:

El romántico San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi: Rosas, lujo y un regalo “hecho a medida”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.