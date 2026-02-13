Después de revolucionar las redes sociales con su declaración de amor, Eugenia “la China” Suárez redobló la apuesta y publicó la primera foto junto a Mauro Icardi, a poco de regresar a Turquía.

La imagen, que subió a sus historias de Instagram y que el futbolista reposteó de inmediato, los muestra súper acaramelados en el living de su casa en Estambul. Él, con el conjunto deportivo rojo y amarillo del Galatasaray y gorro tejido; ella, sonriente, sentada sobre sus piernas y sosteniendo la pelota del partido, tda firmada, símbolo del hat trick que convirtió el delantero.

Con ubicación en “Istanbul Turkey”, la actriz escribió: “Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick @mauroicardi”, escribió Eugenia, a poco de presentar en la Argentina la ficición En el barro II.

De esta manera, la China dejó en claro que el reencuentro tuvo festejo por partida doble: su presente profesional y el gran momento futbolístico de su pareja.

Cabe recordar que Icardi viene de marcar tres goles en la victoria 5-1 ante Eyüpspor por la liga turca, consolidándose como el máximo artillero de su equipo y uno de los goleadores del campeonato.

LA CHINA SUÁREZ LE DECLARÓ SU AMOR A MAURO ICARDI TRAS METER TRES GOLES EN EL GALATASARAY: “TE AMO”

Mauro Icardi no para de meter goles en Galatasaray y esta vez no fue la excepción. El delantero convirtió tre goles en la victoria por 5-1 ante Eyüpspor por la 22º jornada de la liga de Turquía y volvió a convertirse en la gran figura de la noche. Y como era de esperarse, los elogios de su pareja, Eugenia “la China” Suárez no tardaron en llegar.

La actriz le dedicó un mensaje de amor a Icardi que encendió las redes. A través de sus historias de Instagram, Eugenia compartió una imagen del futbolista en la cancha, sonriente y con la mano en el pecho, acompañada por una frase tan directa como apasionada: “HAT TRICK. Te amoooo”, escribió junto a un emoji de un corazón encendido.

El posteo no pasó desapercibido. Recién llegada a Turquía, la China dejó en claro que acompaña de cerca el presente profesional del delantero y que la relación atraviesa un momento de máxima exposición y complicidad.

De esta manera, la joven dejó en claro que apuesta fuerte y sin medias tintas. Su declaración pública llega en un momento de alta visibilidad para ambos y con esto, tira por la borda cualquier rumor de crisis.

¡Están a full!