El escándalo no da tregua. Mientras crecen los rumores de casamiento entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, se conoció la impactante cifra que el futbolista tendría que pagarle a Wanda Nara para cerrar el divorcio.

La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde detalló qué ocurrió en la última audiencia en Italia: “No llegaron a ningún acuerdo. La próxima audiencia va a ser el 25 de marzo. Y todavía no está firmada la sentencia”, arrancó diciendo la conductora.

El dato no es menor: sin sentencia firme, no hay divorcio. Y sin divorcio, no hay casamiento posible con la China: “Hasta que no termine el divorcio con Wanda, no va a haber casamiento”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¿Y qué es lo que traba todo? La cifra. Según contó Latorre, la jueza italiana fue clara con los abogados de Icardi: “Todavía acá no hay culpable. No hay sentencia. No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

Una suma millonaria a la que, según Yanina, el delantero “se opone terminantemente”: “Cuando pasó todo el temita del WandaGate con la China, en ese momento Mauro quería que Wanda lo perdone. Entonces, hicieron una división de bienes donde le cedió todo”.

Yanina Latorre: “No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

“Él ahora quiere llevar para atrás esa división de bienes. Pero la jueza le dijo que no”, cerró la presentadora, en medio de esta historia que parece seguir sumando capítulos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE MAURO ICARDI LE ESCRIBIÓ A LA MADRUGADA

El escándalo suma un nuevo capítulo explosivo. En medio de las versiones cruzadas y la tensión mediática, Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió en la madrugada, apenas salió de una fiesta. La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde leyó en vivo los mensajes que le hizo llegar la propia empresaria.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, relató Yanina que le preguntó directamente a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, detalló.

Pero el dato más fuerte llegó después. La conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que Icardi no solo le escribió, sino que tenía otras intenciones: “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, leyó Yanina, dejando entrever que el futbolista buscaba un contacto más directo con su ex y madre de sus dos hijas, aunque Wanda se negó a cumplir con su pedido.

¿Cómo le caerá a la China Suárez esta información?

Foto: Captura (América)

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez