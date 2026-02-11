Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentaron este miércoles a una nueva mediación judicial. Según informaron en Intrusos, la reunión habría tenido que ver con los alquileres de los departamentos que ambos poseen en el Chateau Libertador.

“Se está llevando a cabo ahora, si no arrancó arrancará en un ratito, una mediación entre Wanda Nara y Mauro Icardi con respecto a los alquileres del Chateau“, dijo Paula Varela respecto a la controversia que surge porque los alquileres los percibe solo Wanda y por eso hay una demanda del futbolista.

El edificio en cuestión tiene varios departamentos que Wanda y Mauro poseen en conjunto. La tensión escaló en medio de la separación cuando ella lo echó del lugar y él sostuvo que la propiedad también era suya. Ahora, el conflicto se centra en el dinero: Icardi reclamaría que no le están dando lo que le corresponde por los alquileres.

El Chateau Libertador, el edificio donde Wanda Nara y Mauro Icardi tienen propiedades en conjunto y por el que están en disputa judicial. Foto: Captura (América)

“Estarían presentes los abogados de ambas partes”, confirmó la panelista del programa de América. Ambrosino por su parte sumó: “Del lado de Mauro dicen que le dijeron que se cobre de la cuota alimentaria lo que le corresponde de los alquileres que Wanda no le estaría pagando”.

LA CHINA SUÁREZ EN LA ARGENTINA Y EL IDA Y VUELTA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN REDES QUE DIO QUE HABLAR

El ida y vuelta virtual entre Wanda e Icardi no ocurre en un vacío. La China Suárez atraviesa días de alta exposición mediática en Buenos Aires por el lanzamiento de En el Barro, mientras su pareja protagoniza movimientos llamativos en redes vinculados a su ex.

Por ahora, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi dieron explicaciones sobre el motivo por el que ambos desarchivaron fotos de sus cuentas de Instagram en las que aparecen juntos. Sin embargo, el “desarchivo espejo” volvió a dar que hablar en redes sociales sobre la polémica separación, a punto de dar su punto final con el divorcio en Italia.

