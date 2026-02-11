Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un llamativo movimiento en sus redes sociales que involucra directamente a Wanda Nara. Según informó el periodista Fede Flowers en sus cuentas oficiales, el delantero del Galatasaray desarchivó las fotos que tenía junto a su ex en Instagram y, además, la habría desbloqueado.

La noticia generó un verdadero revuelo, especialmente porque se da en un contexto particular: mientras la China Suárez se encuentra en la Argentina en plena presentación de la serie En el Barro, Icardi permanece en Turquía cumpliendo con sus compromisos profesionales.

“AHORA: Mauro Icardi desarchivó las fotos de y con Wanda Nara, además de desbloquearla. ¿Será ese el momento en que decidió hacerlo mientras festejaba el cumpleaños de su compañero del Galatasaray Lucas Torreira? Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta”, dijo el panelista desde X.

Fede Flowers reveló el gesto de Mauro Icardi en Instagram con Wanda Nara mientras la China Suárez está en la Argentina (Foto: captura de X/@fedeflowersok).

Luego, Flowers compartió las imágenes de las fotos que se vieron de Wanda Nara en el perfil del Icardi: “Otro capítulo se abre”. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente los usuarios comenzaron a especular sobre una posible nueva estrategia digital del futbolista o incluso un acercamiento inesperado. Luego, las imágenes desaparecieron otra vez.

EL CONTEXTO: MAURO DE FIESTA EN TURQUÍA Y LA CHINA EN ARGENTINA

La decisión de Mauro Icardi habría coincidido con el festejo de cumpleaños de su compañero Lucas Torreira en Turquía. En imágenes que compartió Fede Flowers en X, se lo vio al delantero en una exclusiva celebración nocturna: “Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta“.

Mientras tanto, la China Suárez se encuentra en Buenos Aires promocionando En el Barro, la segunda temporada de la ficción de Netflix de la que forma parte. La actriz atraviesa días intensos de exposición mediática en el país, en paralelo a los movimientos virtuales del futbolista desde Europa.

