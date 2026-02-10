Wanda Nara volvió a quedarse con el centro de la escena al anticiparse a Maxi López y revelar en MasterChef Celebrity un dato íntimo sobre la vida de su exmarido.

La conductora contó que el exfutbolista ya tiene casa en la Argentina y planea mudarse al país junto a su pareja, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando.

López dejará Suiza, país natal de su pareja, para reinstalarse en Buenos Aires, en una vivienda ubicada muy cerca de donde Wanda vive con sus hijos mayores, Constantino, Benedicto y Valentino.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

LA REACCIÓN DE MAXI LÓPEZ ANTE LA PRIMICIA QUE DIO WANDA NARA

Antes de dar la noticia, Wanda se dirigió directamente a su exmarido frente a todos los participantes del reality de Telefe. “Tengo una noticia. Maxi, ¿la puedo dar por vos? Es algo privado, de familia”, le dijo la conductora.

Con humor, pero resignado a que la información saliera a la luz, López respondió: “Ella tiene que contar las primicias de todo”.

Acto seguido, Wanda confirmó: “Ya tiene casa Maxi López en Argentina. Está más cerca de mudarse”.

Entre aplausos y felicitaciones de sus compañeros de MasterChef Celebrity, el exfutbolista cerró con una frase distendida: “Tengo que meter el gancho todavía. Firmo y asado para todos”.