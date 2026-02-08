La casa que Daniela Christiansson y Maxi López construyeron en Suiza es mucho más que una residencia elegante: es un refugio familiar pensado para vivir con calma, lejos del ruido y en contacto permanente con la naturaleza.

Rodeada de verde y ubicada en una zona serena, la propiedad refleja una estética nórdica marcada por la luminosidad, la funcionalidad y una armonía visual que atraviesa cada ambiente.

Desde el exterior, la vivienda de Daniela Christiansson y Maxi López se integra con el paisaje. El jardín amplio y prolijamente cuidado funciona como una extensión natural del interior, con césped siempre verde, plantas que enmarcan la propiedad y sectores especialmente pensados para la vida familiar.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico y mucha naturaleza

Puertas adentro, el estilo escandinavo se impone con sutileza. Predominan los colores neutros, las líneas simples y los materiales nobles que aportan calidez sin recargar los espacios.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico y mucha naturaleza

ASÍ ES LA CASA DE DANIELA CHRISTIANSSON Y MAXI LÓPEZ

El living es uno de los ambientes más acogedores, con una chimenea a leña que se convierte en el corazón del hogar durante los meses fríos.

A su alrededor, sillones en tonos suaves y un sofá amplio invitan al descanso, mientras una mesa ratona de mármol suma un toque sofisticado que dialoga con obras de arte contemporáneo distribuidas en las paredes.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico y mucha naturaleza

Los ventanales de gran tamaño cumplen un rol clave en toda la casa. La luz natural ingresa durante gran parte del día y conecta visualmente los interiores con el jardín, generando una sensación de amplitud y bienestar constante. Esa relación fluida entre adentro y afuera refuerza el espíritu tranquilo que la pareja buscó al elegir Suiza como lugar para criar a sus hijos.

Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico y mucha naturaleza

La cocina, por su parte, combina practicidad y estilo. Las alacenas en verde pastel suave aportan frescura, mientras que la mesada blanca refuerza la luminosidad del ambiente. Es un espacio cálido, donde Daniela suele compartir momentos cotidianos con su hija, reflejando el espíritu familiar que atraviesa toda la casa.