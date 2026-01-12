El 10 de enero, Daniela Christiansson abrió su corazón en Instagram y compartió cómo transita los primeros días con su bebé recién nacido, Lando, en Suiza, sin la compañía de Maxi López, quien cinco días después del nacimiento del niño viajó a la Argentina.

A través de una imagen en la que se la ve con el pequeño en brazos, dentro de su hogar, la modelo expresó la emoción de volver a atravesar la etapa de maternidad.

“Primera semana en casa con vos. Amando volver a vivir esta etapa de recién nacido. Verte crecer es mágico. Tanto amor, tantas emociones y un corazón más lleno que nunca. Amándote, encontrando de a poco nuestro ritmo… un día a la vez”, escribió Daniela.

Fotos del Instagram de Daniela Christiansson.

En paralelo, la familia también compartió postales cotidianas desde Europa: la pequeña Elle López fue fotografiada jugando en la nieve junto al perro de la familia, en una escena que enterneció a sus seguidores.

Fotos del Instagram de Daniela Christiansson.

Cabe recordar que la pareja planea instalarse en la Argentina en 2026, debido a los nuevos compromisos laborales de Maxi López y con el objetivo de que todos sus hijos puedan vivir en el mismo país, juntos, por primera vez en su vida.