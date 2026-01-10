Naira Vecchio lanzó una verdadera primicia en Implacables (elnueve) al revelar que Maxi López prepara un reality show propio que mostrará, día a día, su transformación física y su nueva etapa de vida en la Argentina.

“Esto es una primicia. Estuve hablando con él y, además de Olga, va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista en vivo.

Según detalló Vecchio, el exfutbolista es consciente de que necesita bajar de peso y decidió hacerlo de manera profesional, acompañado por un equipo especializado. “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.

(captura de Telefe)

LA PUESTA A PUNTO DE MAXI LÓPEZ SE VERÁ EN REDES SOCIALES

El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López. “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, precisó la panelista, y agregó: “Se va a emitir día a día su evolución”.

El reality se grabará íntegramente en la Argentina, país al que Maxi López regresará este año junto a su esposa sueca, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando.

Mientras tanto, Maxi López se sumó al streaming de verano de Olga y transita la recta final en MasterChef Celebrity.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.