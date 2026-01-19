Maxi López no solo planea mudarse a la Argentina junto a su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos menores, Elle y Lando, sino que además alquilará una casa cerca del hogar de su ex, Wanda Nara.

En una nota con A la Barbarossa, el exfutbolista contó que siempre tuvo el deseo de que todos sus hijos vivan en un mismo país y aseguró que en 2026 finalmente podrá cumplir ese anhelo.

Maxi López se mudará a la Argentina (captura de Telefe, A la Barbarossa)

Maxi López habló de la mudanza familiar a la Argentina

“Vienen todos. Es más, esta semana tengo que ir a ver y definir algo que ya me gustó. Estarán viniendo pronto”, dijo Maxi en diálogo con Pía Shaw desde Mar del Plata, luego de ser consultado por haber viajado a la Argentina mientras su pareja permanece en Suiza, a pocos días de haber dado a luz a Lando.

En ese contexto, Georgina Barbarossa fue directa y le preguntó: “¿Te mudás cerca de lo de Wanda?”. Tras un breve titubeo, López asintió y explicó: “Sí, por ahí. La idea es estar cerca de los chicos”.

Ante el inminente cambio de vida, la conductora también quiso saber si Daniela conoce el país. “Sí, vino tres o cuatro veces y le encanta. Vamos a estar súper bien”, respondió el exjugador.

Por último, Maxi llevó tranquilidad sobre cómo atraviesa su pareja este momento en Suiza tras el nacimiento de su segundo hijo: “Dani es una madraza. Hay gente que le da una mano, además de sus padres, que viven a cinco minutos”.

Fotos: Instagram (@officialmaxilopez)

Daniela Christiansson, Máxi López y Lando, su hijo recién nacido (Foto: Instagram/@danielachristiansson y @officialmaxilopez).

¿Daniela Christiansson está feliz con la mundanza a la Argentina?

“Es una decisión que veníamos hablando desde hace un par de años. Tenemos la posibilidad de tener a todos los chicos juntos. Ella es feliz y yo soy feliz”, aseguró Maxi.

“Yo estuve ocho o nueve meses sin ver a mis chicos”, agregó, dejando atrás esa etapa dolorosa de su vida en la que estuvo enemistado con Wanda.