Luego de la polémica que se desató por sus dichos sobre Florencia de la Ve en el streaming de Olga, Maxi López habló en Puro Show y reveló cuál fue su primera reacción al ver que sus palabras habían sido condenadas.

Según contó el exfutbolista, lo primero que hizo al tomar dimensión de lo ocurrido fue ver el video que circulaba en redes e intentar conseguir el teléfono de Flor para pedirle disculpas personalmente.

Captura de eltrece, Puro Show.

“La verdad que para mí la base de todo es siempre el respeto”, aseguró López. Ante la consulta sobre si se trató de un malentendido, fue contundente: “Sí, absolutamente. No es mi línea, no soy así yo como persona. No es lo que yo quiero compartir ni lo que pienso”.

Sobre la posibilidad de hablar directamente con la conductora, confirmó: “Sí, ya le voy a escribir un mensajito. Me parece que está bueno hablar cuando se dicen cosas que no son con la persona y listo”.

Maxi también se refirió a la reacción de Florencia de la Ve, quien manifestó que la situación le generó cierta pena, aunque entendió que pudo haber sido un chiste: “La verdad que es eso. Yo con Flor cada vez que puedo me cruzo, hablo, o en su programa. Así que no pasa más de eso”.

Consultado sobre si se arrepentía de sus palabras, López respondió con sinceridad: “No es que arrepentir o no. Sí, obviamente, herí y se sintió mal con lo que dije. Siempre pido perdón cuando me equivoco. No tengo mala intención y no es el mensaje que después se tergiversó”.

Por último, descartó la posibilidad de una cancelación en redes sociales:“No, no, porque yo soy buena gente, no tengo esa línea. Acepto todas las opiniones, me parece”.

Los repudiables dichos de Maxi López sobre Florencia de la V. Crédito: Instagram

El contexto de la polémica de Maxi López en el streaming de Olga

Todo se originó durante una charla distendida en el programa Sería increíble, cuando Nati Jota le hizo una pregunta directa a Maxi López: “¿Les diste besos a varones?”.

El exfutbolista se mostró dubitativo y, ante la insistencia de la conductora y un planteo hipotético, lanzó la frase que encendió la polémica: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Ve, por ejemplo”.

La declaración generó un fuerte repudio en redes sociales y derivó en el descargo público de López, quien ahora busca cerrar el conflicto desde el diálogo y el pedido de disculpas.