Mientras Wanda Nara y Maxi López se preparan para compartir un inesperado proyecto laboral, las miradas no tardaron en posarse sobre un detalle clave: ¿habrá beso entre ellos en la ficción? En una nota que dio a Desayuno Americano, el exfutbolista reaccionó en vivo ante esa posibilidad y su respuesta no pasó desapercibida.
La charla comenzó distendida, con el panel del programa de América consultándole por la serie vertical que está a punto de grabar junto a su ex: “Hoy empezamos con el coacheo”, comenzó diciendo Maxi en vivo.
“El coacheo es con nosotros juntos. Yo me quiero divertir. Cada proyecto que cierro, la tengo que pasar bien”, agregó, marcando que encara la experiencia sin presión.
Pero el momento más picante llegó cuando hicieron la pregunta obligada: “¿Va a haber beso con Wanda?”, indagaron. Y el entrevistado cerró, misterioso: “No puedo decir nada”.
¡Qué momento!
MAXI LÓPEZ HABLÓ CÓMO NUNCA DE SU RELACIÓN CON WANDA NARA
Lejos del perfil bajo y con un tono reflexivo que sorprendió a más de uno, Maxi López habló como nunca de su relación con Wanda Nara, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y se permitió repasar el pasado, asumir errores y destacar el presente que hoy comparten como familia.
En una profunda nota que dio a Desayuno Americano, Maxi hizo un resumen de su vínculo con la empresaria: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes, quizás por inexpertos, y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”, comenzó diciendo.
“No por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos y todo lo que pasa, lo podemos manejar. Pero más que nada por nuestros hijos, porque a los chicos es más difícil manejarles todo ese tipo de situaciones”, agregó.
Con un tono maduro, el exjugador reconoció que muchas veces los conflictos de los adultos terminan impactando de lleno en sus hijos: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes“, remarcó. Y cerró: ”Entonces, tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando ella no está, eso es lo importante”.