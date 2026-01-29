La cocina de MasterChef se transformó en un verdadero show cuando Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un ida y vuelta desopilante.
Todo arrancó cuando Wanda, fiel a su estilo, le preguntó: “¡Maxi! ¿Qué es lo que más te gusta de Mar del Plata?“.
Él, lejos de quedarse atrás le respondió: ”La encontré muy linda, mucha gente que sigue el programa, todo el mundo tirando recetas“.
“¿Qué te dicen?“, le repreguntó ella y López contó: ”Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, me preguntan ¿cómo es Wanda?”. Pero detrás de cámaras lanzó en respuesta a lo que la gente le pregunta de Wanda: “Es una rompe pelotas”.
EL DESOPILANTE MOMENTO EN QUE WANDA NARA CHICANEÓ A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF
“¿Cocinaste vos cuando vino el Turco a Italia?“, le preguntó Maxi y ella le dijo: ”Sí, obvio, les hice milanesas a los dos”. Indignado, el exftubolista dijo frente a cámaras: “¿Qué milanesas? Delivery".
Y a Nara le dijo en la cara: “Yo no me acuerdo de esas milanesas, ¿en serio hiciste?“; el Turco, en defensa de la conductora expresó: ”Sí Maxi, hizo milanesas, yo me acuerdo". Fue allí cuando Wanda lanzó: “Y Maxi, desnutrido no se te ve. Te alimenté varios años”. “Pará boluda que estoy comiendo con la sueca ahora”, cerró él entre risas.
