Maxi López está viviendo una etapa de cambios. Desde que se sumó a MasterChef Celebrity a instancias de Wanda Nara, el exfutbolista renovó su imagen por completo. Y esta vez, el cambio fue literal: pasó por el consultorio del odontólogo y se animó a un retoque estético que dejó a todos “con la boca abierta”.

Con un aire renovado, Maxi volvió a la Argentina después de ser papá nuevamente en Suiza. Antes de arrancar con las transmisiones desde la costa en el programa Sería increíble, la nueva figura de OLGA decidió hacerse carillas dentales.

Captura de Sería Increíble, stream de Olga.

El resultado fue tan notorio que en las redes no tardaron en comparar su nueva dentadura con la de otros famosos. “Wanda debe mandarlos a todos al mismo, porque le quedó la dentadura igual a la de L-Gante”, bromearon algunos usuarios al ver los dientes blancos y brillantes que ahora luce Maxi.

CÓMO ES EL RADICAL CAMBIO ESTÉTICO DE MAXI LÓPEZ QUE GENERÓ REACCIONES EN REDES

El propio López compartió el proceso en sus redes sociales y explicó: “Trabajamos mi sonrisa con un tratamiento de carillas de cerómero puro. Hicieron un diseño premium y personalizado, alineado con mi imagen”.

El video del antes y después se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones. A pesar de que Maxi aseguró estar “súper contento, súper feliz” con el resultado y remarcó que fue “un proceso súper tranquilo y nada invasivo”, las críticas no tardaron en aparecer.

Maxi López volvió a Argentina (Foto: Movilpress)

El tratamiento de carillas de cerómero puro consiste en colocar láminas ultrafinas de resina sobre la superficie del diente para mejorar el color, la forma y la alineación, sin necesidad de limar ni desgastar los dientes sanos. Es una técnica mínimamente invasiva, estética y reversible, lo que significa que Maxi podría volver a su imagen anterior si así lo decide.

