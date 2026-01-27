La idea de Wanda Nara de unir a sus dos ex, Maxi López y L-Gante, en un programa de streaming le generó críticas de parte de Moria Casán, que recordó en La Mañana con Moria que ella hizo eso hace más de 25 años y la llamó “michifuz legal”.

La conductora mostró al aire la grabación del ciclo La Noche de Moria que América TV emitió el 102 de julio de 1999 en el que La One unió a Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, y a Luis Vadalá, dos de los hombres más importantes de su vida hasta ese momento.

“Vamos a ver a alguien que me copia todo el tiempo”, anunció Moria, y recordó la velada en compañía de sus ex que fue en vivo. “Todo esto lo hice más de 20 y tantos años y ahora me copia la señora, ex de Icardi. Esto atrasa. Lo mío es vanguardia y esto atrasa”, dijo La One.

MORIA CASÁN USÓ SU LENGUA KARATEKA SIN PIEDAD CONTRA WANDA NARA Y LA LLAMÓ “MICHIFUZ LEGAL”

Tras ver el cruce entre los ex de Wanda Nara, que mantuvieron una comunicación telefónica con la mediática, Wanda volvió a la carga contra la conductora de MasterChef Celebrity. “Ella me pidió consejos a mí, y le dije “¿cómo te voy a dar consejos a vos, que sos una genia, que hiciste un billete impresionante y sos una ‘michifuz legal’?”, recordó Moria.

“Yo creo que saber hacer show y mucho, solo que el show que hace atrasa, en el sentido en que lo hace muchos años después. Lo tomo como un homenaje total. Me impresiona mi fama y me impresiona mi vanguardia”, señaló La One.

Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en una nota para Olga (Fotos: capturas Olga y Telefe)

Además, Moria agregó que le parece que “hacer cosas con maridos presenciales y con todo lo que les pasa a ellos es diferente de hacerlo por redes porque podés eliminarlos, bloquearlos, cancelarlos, desaparecerlos”.

