Wanda Nara volvió a marcar tendencia y esta vez no fue por un look ni por una frase filosa, sino por su nueva casa. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la empresaria dejó ver cómo quedó su mansión tras la reciente mudanza, y las imágenes hablan por sí solas: lujo, armonía y un estilo moderno que respira sofisticación.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el sector exterior, donde se destaca una impactante pileta de líneas rectas, integrada visualmente con el entorno. El agua parece fundirse con el paisaje gracias a un diseño abierto, rodeado de grandes ventanales y una vista directa al lago, lo que aporta una sensación de calma y exclusividad total.

En el interior, Wanda mostró un living amplio y luminoso, dominado por una paleta de colores neutros. El protagonista absoluto es un sofá XXL en tonos claros, acompañado por una mesa baja negra que contrasta con la alfombra clara y suma elegancia.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

La iluminación también juega un rol clave: una araña imponente de estilo moderno cuelga del techo y eleva el ambiente, aportando glamour sin caer en excesos. Todo parece pensado para combinar confort, diseño y estética de revista.

El dormitorio no se queda atrás. En las imágenes se pueden ver dos camas perfectamente armadas, con respaldos tapizados en gris, ropa de cama en tonos beige y blanco, y cortinas largas que acompañan la luz natural. El resultado es un espacio cálido, prolijo y relajado, ideal para el descanso. El ventilador de techo y el aire acondicionado completan un ambiente funcional pero elegante.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

Fiel a su estilo, Wanda también destacó el trabajo de la empresa encargada de la mudanza, remarcando que todo quedó “impecable hasta en el último detalle”, dejando en claro que la organización y la estética fueron prioridades en este nuevo comienzo.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

WANDA NARA DESCOLOCÓ A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE CON AFIRMACIÓN EXPLOSIVA

Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando habla sin filtro, genera titulares. Esta vez lo hizo en un programa de streaming de Olga, donde compartió una charla descontracturada con Maxi López y L-Gante que terminó convirtiéndose en un verdadero bombazo mediático.

En medio de bromas y chicanas, la conversación tomó un tono inesperadamente íntimo cuando surgió la pregunta clave sobre quién conocía más a Wanda. Lejos de esquivar el tema, ella respondió con total seguridad: “Los dos me conocen por igual”, atinó a decir, tal como lo reprodujeron en Lape Club Social.

Sin embargo, la frase que encendió todo llegó segundos después. Con Maxi y L-Gante escuchando atentos, Wanda lanzó una definición tan jugada como contundente: “Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

Foto: Captura (América)

“Los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad”, cerró Wanda, despertando las risas de su ex novio y el del padre de sus tres hijos.