Durante el fin de semana se viralizó un video de Wanda Nara comprando ropa para bebé y, rápidamente, comenzaron a circular rumores de embarazo, que no eludió la letal opinión de Cinthia Fernández.

La especulación no se disparó tanto por la compra en sí, sino por un gesto que llamó la atención: su hija mayor le dio un beso en la panza.

Captura de pantalla eltrece, La Mañana de Moria.

El filoso comentario de Cinthia Fernández sobre Wanda Nara: “Si está embarazada de Migueles es…”

Las imágenes fueron analizadas en La Mañana de Moria, donde la conductora opinó al respecto con entusiasmo. “Sería maravilloso. Si esta mujer está embarazada es sublime”, expresó Moria Casán.

En ese contexto, Gustavo Méndez puso sobre la mesa una pregunta clave, teniendo en cuenta que Wanda asegura estar soltera: “¿Pero de quién? ¿De Martín Migueles?”.

Fue entonces cuando Cinthia Fernández lanzó un comentario filoso sobre el empresario, que no pasó inadvertido en el estudio. “Si es de Migueles, es un sublime error”, disparó la panelista de eltrece.

Lejos de quedarse ahí, la panelista de eltrece también planteó otra hipótesis sobre la compra de la ropa de bebé: “¿No estará comprando ropa para Lando, el bebé de Maxi?”.

Para cerrar, Cinthia fue tajante con su postura y dejó en claro lo que piensa sobre los rumores que rodean a Wanda Nara por estas horas: “Para mí, Wanda no está embarazada”.