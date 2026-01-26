La mesa del especial de MasterChef Celebrity dejó por un rato las recetas de lado y se convirtió en escenario de una revelación explosiva sobre la vida privada de Wanda Nara y Maxi López.

En un clima relajado, cargado de anécdotas y chicanas entre colegas, el exfutbolista sorprendió a todos al contar, sin vueltas, un inesperado pedido que recibió de su exesposa.

Sentado junto a Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi escuchaba atento cuando Sofía lanzó con picardía una frase que desató el momento: “Otra vez, se entusiasmó con Lando y...”.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

La referencia era directa a Lando, el hijo más chico de Maxi, fruto de su relación con Daniela Christiansson, cuyo nacimiento marcó un cierre de etapa para el exjugador. Lejos de esquivar el tema, López respondió con ironía y una frase que encendió risas y sorpresa: “Ésta fábrica está cerrada en Argentina”.

Pero lo más fuerte llegó segundos después. Sin rodeos ni ambigüedades, Maxi lanzó la bomba: “¿Vos sabés que me lo pidió ella (por Wanda) dos o tres veces?”. La mesa quedó en silencio… y enseguida estalló en preguntas. Emilia Attias, entre risas e incredulidad, lo frenó en seco:“Sí, pero no debés. ¿Por qué te lo pidió? Pará, pará, pará. ¿A vos te pidió?”.

Divertido, algo cansado y visiblemente relajado, Maxi intentó bajar el tono sin entrar en demasiados detalles, pero dejando en claro que el pedido existió: “Que tiene lapsos, entonces, ¿viste?”, dijo, dejando flotando el misterio.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN ENTRE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

En medio de los rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, quien decidió dar su opinión fue nada menos que Maxi López. El exfutbolista y padre de los hijos mayores de la empresaria fue consultado en vivo en A la Barbarossa y dejó una respuesta que llamó la atención por su tono calmo y conciliador.

Con un poco de humor, Georgina Barbarossa introdujo el tema al aire: “¿Viste que Wanda volvió con Migueles? ¿Te avisó?”, le preguntó sin rodeos. A lo que Maxi contesó, sin vueltas: “Si Wanda está feliz, nosotros estamos todos felices”, aseguró, marcando su postura frente a la vida sentimental de su ex.

“Que haya armonía, que esté acompañada. A mí me encanta si es con él o con otro, que esté tranquila”, expresó, dejando en claro que no le interesa quién sea la pareja de Wanda, sino su bienestar.

Foto: Captura (Telefe)

Además, el exdelantero remarcó que ese equilibrio también se refleja en el día a día familiar: “Y eso está bueno también, lo veo en los chicos”, concluyó, subrayando que la estabilidad emocional de la madre impacta de manera positiva en sus hijos.