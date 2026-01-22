Valentino López, hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, volvió de sus vacaciones en Punta del Este y compartió en redes sociales una gran noticia para su carrera.

El futbolista juvenil se desempeña en las inferiores de River Plate y, a fines de 2025, se sometió a una cirugía de rodilla por una grave lesión.

Ahora, Valentino compartió en redes la buena nueva: luego de cuatro meses de recuperación, volvió a las canchas para entrenar con sus compañeros.

El joven compartió una historia en su cuenta de Instagram. En la foto se lo ve con Benjamín Ovelar, un compañero, en una de las canchas auxiliares del Club Atlético River Plate.

Valentino López fue operado (Foto: Instagram @officialmaxilopez).

VALENTINO LÓPEZ VOLVIÓ A ENTRENAR

En el marco de la pretemporada de las diferentes categorías de las divisiones inferiores, Valentino mostró que comenzó el año de la mejor manera: recuperación, foto y “2026”.

El objetivo de López es afianzarse en su división en buena forma física y soñar con un crecimiento profesional que lo acerque a su sueño: jugar en Primera.