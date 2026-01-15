La guerra mediática sumó un nuevo capítulo y esta vez Yanina Latorre no se guardó nada. Después del contundente descargo que Martín Migueles publicó en sus redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda le respondió con una seguidilla de historias donde lo desmintió, lo expuso y dejó en claro que no piensa dejarlo pasar.

“Y ahora voy a contestarle a Migueles y aclararle un par de cosas. Por qué hablo en Intrusos y en sus redes”, arrancó diciendo Yanina, marcando territorio y anticipando que venía con munición pesada.

Lejos de presentarse como alguien que busca dañar a Wanda Nara, Yanina fue categórica sobre sus verdaderas intenciones: “Esto no es una venganza contra Wanda. Al contrario, le quieren abrir los ojos. Muy de manual, ellos se mandan las cagadas y mienten y dicen que es contra la mujer”.

Pero el punto más caliente llegó cuando se metió de lleno en el tema de la cuota alimentaria, uno de los ejes del descargo de Migueles: “Entre otras cosas dice que no es, ni fue deudor alimentario. NUNCA dije eso. Le gusta mezclar y confundir. Conmigo, no”.

Y fue todavía más específica al explicar la situación judicial: “Dije que siempre pagó una miseria, pero siempre pagó la cuota. El tema es que el juicio de alimentos que perdió tiene que pagar el retroactivo, que no lo convierte en deudor alimentario”.

Además, Yanina dejó al descubierto otra contradicción del ex de Wanda: “Y dice que no tiene plata”, lanzó, con ironía y dejando flotando la sospecha sobre su discurso de víctima.

Asimismo, también se refirió a lo que Migueles contó sobre las mediaciones para conocer a su hijo, y lo volvió a desmentir:“También dice que está con mediaciones para conocer al hijo. También lo conté. Se acordó un poco tarde. Lo plantó y desapareció durante seis años y ahora le agarró el apuro”, cerró, entre otras publicaciones.

MARTÍN MIGUELES EXPLOTÓ TRAS SER ACUSADO DE ABANDONAR A SU HIJO: “AÑOS INTENTANDO UNA VINCULACIÓN”

El escándalo que envuelve a Martín Migueles sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de que Yanina Latorre expusiera el duro testimonio de una expareja del empresario, quien lo acusa de no querer conocer al hijo que tuvieron en común, el exnovio de Wanda Nara decidió romper el silencio con un furioso descargo.

Según contó la conductora de Sálvese Quien Pueda, la mujer habría asegurado que Migueles intentó vincularse con el niño en siete oportunidades, pero que nunca se presentó a las citas pactadas. Además, Yanina sostuvo que, tras una batalla judicial, el empresario sí pasa cuota alimentaria, aunque con una deuda importante.

Frente a esa versión, Migueles salió con todo a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales: “Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”.

En ese mismo mensaje, el empresario negó rotundamente una de las acusaciones más graves: “No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y aún a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad”.

“Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni aún así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, siguió.

Además, Migueles dio su propia versión sobre por qué no tiene vínculo con su hijo y apuntó directamente contra su ex: “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”.

Lejos de bajar el tono, Martín también expuso una situación personal delicada: “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

Finalmente, cerró con una frase que deja en claro que la batalla judicial continúa: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir: jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”.