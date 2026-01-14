Yanina Latorre volvió a meterse en el escándalo que rodea a Wanda Nara y Martín Migueles con una publicación que no pasó desapercibida. Desde sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese Quien Pueda compartió varias fotos que no pasaron desapercibidas.

En las imágenes difundidas se lo ve al empresario besando la panza de quien era su pareja años atrás, embarazada, en una escena íntima que, para Yanina, tira por la borda la versión que él sostiene: “Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo”, escribió Yanina sobre la foto.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Movilpress).

Acto seguido, apuntó directamente contra el relato que Migueles le habría dado a Wanda Nara: “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre)

Según viene sosteniendo Latorre, Migueles le habría dicho a Wanda que el hijo fue algo impuesto y que su ex lo usa para sacarle dinero y que no lo deja ver al niño. Sin embargo, la imagen difundida muestra otra realidad, donde él aparece involucrado y cariñoso durante el embarazo.

Además, la presentadora también aseguró en sus redes que la pareja estuvo junta durante años y que el hijo habría sido buscado por ambos, contradiciendo por completo la versión que hoy Migueles estaría contando.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre)

La publicación de esta foto provocó un verdadero impacto en las redes sociales, ya que deja expuesto un pasado que podría poner en jaque el vínculo actual del empresario con Wanda Nara, quien hasta ahora había intentado mantener distancia de los rumores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre)

WANDA NARA LLEGÓ A LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF ACOMPAÑADA DE MARTÍN MIGUELES: ¿QUÉ PASA ENTRE ELLOS?

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una situación incómoda luego de que se conociera que llegó a las grabaciones de MasterChef Celebrity acompañada por Martín Migueles, después de haber confirmado la separación.

La información fue revelada por Rodrigo Bar en Sálvese Quien Pueda: “Hace unos minutos Wanda se retiró de acá de las grabaciones de MasterChef. En esta oportunidad se fue sola porque al mediodía vino acompañada de Martín Migueles, él la trajo hasta acá al canal”, detalló.

Pero lo más llamativo vino después. Según Rodrigo, Migueles habría tomado una decisión estratégica para evitar ser visto por la prensa: “Migueles la llamó a Wanda y le dijo: ‘¿hay prensa en la puerta?’. Y cuando se enteró que había un par de medios esperándola, decidió no venir a buscarla para evitarnos”.

Foto: Captura (América)

“El cometido era que los vieran. Si no, no la llevás hasta MasterChef, no la llevás hasta Telefe en el auto, si sabés que va a haber fans y prensa”, cerraron en el piso, en medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.