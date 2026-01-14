Yanina Latorre volvió a encender las redes con una de sus clásicas bombas mediáticas. Desde Miami, la panelista utilizó sus ya conocidas historias de Instagram con fondo negro y letras blancas para apuntar de lleno contra Martín Migueles, a quien se la vio muy cerca de Wanda Nara en las últiams horas, pese a que ella anunció la separación.

En una extensa seguidilla de publicaciones, Yanina aseguró haber hablado con la ex pareja de Migueles y compartió su testimonio, que describe una historia marcada por el abandono, el conflicto judicial y un hijo que, según denuncian, el empresario nunca quiso reconocer en los hechos.

“La dejó embarazada, por otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce. Él dice que no lo conoce porque la ex no lo deja. Eso es mentira. Hay pruebas”, comenzó diciendo Yanina.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Según el relato, Migueles habría prometido encuentros con el nene que nunca cumplió: “Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Un chiquito ilusionado. La deja y la deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir. Esto fue en diciembre del 2019. Él le manda sus cosas en una Kangoo a la casa de los padres. Hasta marzo de 2020 no le pasó un peso. Sola y embarazada cuatro meses consecutivos”, agregó.

Yanina también reveló un episodio estremecedor: “Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, ¿saben lo que le contestó? ‘Ojalá que lo pierdas’. Lindo tipo, ¿no?”.

Sobre las versiones que Migueles le estaría dando a Wanda, Latorre fue tajante: “Él le dice a Wanda que ella le clavó el embarazo y que usa al hijo para pedirle dinero y no dejarlo verlo. Todo mentira. La ex de Migueles va a ir a la Justicia de nuevo y va a demostrar todo. Su verdad es la única verdad, él miente”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

En cuanto al dinero, Yanina detalló que la mujer tuvo que iniciar un juicio de alimentos: “Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca pagó nada ni se interesó por la vida del niño. Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos… la paga, pero no le alcanza ahora”.

Y contrastó esa realidad con el presente del empresario: “Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio. Y él en Punta del Este con Wanda, dólares en la mano y avión privado”.

“Cuando ella conoció a Migueles, él le dijo que era soltero y sin hijos. A los cinco meses se enteró que tenía mujer y una nena de 8 años, que hoy tiene 21. Ella lo perdonó”, añadió.

“La dejó embarazada, por otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce“.

Asimismo, la conductora de Sálvese Quien Pueda lanzó una dura reflexión que apunta directamente a su vínculo actual con Wanda: “Las mismas mentiras le dice a Wanda y estoy segura de que ahora pidió conocer al hijo no porque le importe, sino porque quiere impresionarla. Qué triste todo”.

“El bebé fue buscado y eligieron juntos el nombre. ¿Se puede ser tan siniestro de negar un hijo?”, cerró Yanina, despertando todo tipo de repercusiones con su información.

“Cuando ella conoció a Migueles, él le dijo que era soltero y sin hijos. A los cinco meses se enteró que tenía mujer y una nena de 8 años, que hoy tiene 21. Ella lo perdonó”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA LLEGÓ A LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF ACOMPAÑADA DE MARTÍN MIGUELES: ¿QUÉ PASA ENTRE ELLOS?

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una situación incómoda luego de que se conociera que llegó a las grabaciones de MasterChef Celebrity acompañada por Martín Migueles, después de haber confirmado la separación.

La información fue revelada por Rodrigo Bar en Sálvese Quien Pueda: “Hace unos minutos Wanda se retiró de acá de las grabaciones de MasterChef. En esta oportunidad se fue sola porque al mediodía vino acompañada de Martín Migueles, él la trajo hasta acá al canal”, detalló.

Pero lo más llamativo vino después. Según Rodrigo, Migueles habría tomado una decisión estratégica para evitar ser visto por la prensa: “Migueles la llamó a Wanda y le dijo: ‘¿hay prensa en la puerta?’. Y cuando se enteró que había un par de medios esperándola, decidió no venir a buscarla para evitarnos”.

Foto: Captura (América)

“El cometido era que los vieran. Si no, no la llevás hasta MasterChef, no la llevás hasta Telefe en el auto, si sabés que va a haber fans y prensa”, cerraron en el piso, en medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.