El viaje que Wanda Nara emprenderá a Italia, por el juicio de divorcio y división de bienes con Mauro Icardi, hizo que saliera a la luz el pasado de Martín Migueles, quien es padre y no tiene relación con el menor.

Al justificar por qué el polémico empresario acompañaría a Wanda a Europa, Pochi reveló: “Una de sus hermanas vive en el exterior, tuvo un hijo y quiere conocer a su sobrino”.

Entonces, Fernanda Iglesias fulminó a Migueles: “Estaría bueno que conozca a su hijo primero, ¿no?”.

“Él estuvo seis años en pareja con una mujer, quedó embarazada... La versión de él es que esta chica se cuidaba con pastillas anticonceptivas. (...) Él se sorprendió y su intención era no tener ese hijo”, contó Pochi en Puro Show.

“Lo que él le dice a su entorno y a Wanda es que ella no le dejaría ver a ese chico. Que los padres de él y la hija pidieron a través de la Justicia poder conocer al chico, y que la madre no se lo permitiría”, continuó Marcia Frisciotti.

La versión de la exmujer de Martín Migueles

Ahí, Iglesias explicó: “Él paga una parte de la cuota alimentaria. Cuando nació no fue al sanatorio y reconoció al chico cuatro meses después, pero nunca lo fue a ver”.

“Yo hablé con la mamá de ese chico y me contó esta historia. Que él se pelea, ella se va de la casa embarazada y no la deja entrar nunca más. Incluso como que la saca con la policía”, aseguró.

“Vívián en un departamento en la calle Libertador”, donde había una gestoría, en el mismo edificio que trabajaba Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, también complicado por la Justicia, cerró Iglesias.