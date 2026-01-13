Si bien Wanda Nara aseguró en las últimas horas que no está más en pareja con Martín Migueles, lo cierto es que la conductora estaría por hacer un viaje junto al polémico empresario apuntado por la Justicia.

“Yo puedo decir que pasaron la noche juntos, no solo en el Chateau en estos días...”, afirmó Pochi en Puro Show.

“No se separaron. Estuvieron juntos en el Chateau, tal cual se vieron las imágenes, por más de que no sean las imágenes de este fin de semana, según Wanda”, continuó la panelista, minimizando la desmentida de Wanda a las fotos que tanto ella como Ángel de Brito publicaron en redes.

Wanda Nara y Martín Migueles celebraron el 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

“También estuvieron en la casa de Migueles en el Tigre, en Nordelta”, exclamó.

La mini luna de miel de Wanda con Migueles

“De hecho, lo que yo tengo entendido es que viajarían juntos a a Italia”, subió la apuesta.

La razón del vuelo es el divorcio de Mauro Icardi, “donde él primero se iría a visitar un familiar de él y después se juntaría con Wanda”.

Foto: RS Fotos

“Ese viaje finalizaría en Maldivas”, enfatizó Pochi.

Al final, Pochi reflexionó sobre Wanda Nara: “Habrá elegido seguir esta relación de manera no tan expuesta por él”.