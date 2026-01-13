Wanda Nara volvió a ser noticia tras su separación de Martín Migueles y decidió enfrentar los rumores en una entrevista con el programa Intrusos.

Fiel a su estilo, la empresaria no esquivó ninguna pregunta y dejó en claro cómo vive este momento personal, además de defender a su expareja de las versiones que circulan.

“Estoy muy bien, muy tranquila”, aseguró Wanda cuando le consultaron cómo se sentía después de la ruptura. Lejos de mostrarse afectada, la mediática remarcó que su decisión de tomar distancia fue pensada: “También decidí esta pausa o alejarnos un poco, porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones privadas. Fue también un poco para cuidarlo”.

“Las malas lenguas dicen que te alejaste de él para no quedar pegada en lo que se le vendría en la Justicia”, le dijo el cronista y fue entonces cuando ella contestó: “Lo único que te puedo hablar son cosas lindas de él, conocí una persona que es divina, cuando empezamos yo le dije que todos los están a mi alrededor están muy observados, yo confío en él".

Wanda Nara habló en Intrusos de Martín Migueles (Foto: captura de América).

“No entiendo nada de qué se trata todo eso pero estoy segura que en su momento lo va a aclarar y tendrá que solucionar su situación”, sumó la conductora de Masterchef Celebrity y sobre los rumores de infelidad, Wanda remarcó: “Confío ciegamente en él, tengo buena relación. Entrenamos juntos, yo termino muy bien”.

Horas más tarde, la mediática fue vista con Migueles y encendieron los rumores de reconciliación.

EL EPISODIO EN PUNTA DEL ESTE Y LA REACCIÓN DE MIGUELES CON UN CRONISTA

Wanda Nara también se refirió al episodio que involucró a Gustavo Descalzi en Punta del Este, donde Martín Migueles fue señalado por una supuesta reacción violenta contra un cronista de un medio periodístico.

“No estaba adelante, estaban mis hijos también, mis hijos grandes. Él le habló y le conversó de buena manera, le pidió respeto. Nos venían siguiendo durante todo el paseo en el shopping y fue simplemente eso”, relató.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.