Wanda Nara volvió a prender fuego las redes con un descargo furioso contra Gustavo Méndez.

En medio de un clima caliente, la conductora de MasterChef Celebrity publicó una catarata de posteos donde apuntó de lleno contra el periodista, a quien acusó de acoso, de utilizar a sus hijos y de inventar versiones para generar impacto.

“Con mis hijos no se va a meter más. Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos”, fue uno de los posteos que Wanda compartió en X (antes Twitter), contra el panelista de La Mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece.

La tensión escaló cuando Wanda anunció que llevará el conflicto a la Justicia: “Me voy a encargar de denunciarlo, por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo”.

Lejos de aflojar, Nara también cuestionó el rol del periodista y el vínculo que tendría con Mauro Icardi: “Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer sus hijas”, expresó, visiblemente molesta.

Mientras la polémica crecía, la conductora recibió apoyo de usuarios que reclamaban medidas legales. Ante eso, Wanda respondió dejando en claro que no piensa tolerar más ataques: “Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia”.

Por último, Wanda también aprovechó para marcar su presente personal y profesional, con un mensaje cargado de orgullo: “Tengo una vida hermosa, hijos increíbles, una familia soñada y éxitos laborales en cada proyecto que hago. Mi tiempo vale mucho como para ocuparme de algo que no me importa”, cerró, sin filtro.

EN QUIÉNES SE REFUGIA WANDA NARA TRAS SU POLÉMICA SEPARACIÓN DE MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara atraviesa uno de los momentos personales más delicados de los últimos tiempos tras su explosiva separación de Martín Migueles. En medio de rumores, versiones cruzadas y una fuerte exposición mediática, la gran pregunta que muchos se hacen es una sola: ¿en quiénes se refugia la conductora de MasterChef Celebrity para sobrellevar este cimbronazo emocional?

La respuesta llegó de boca de una de las personas que mejor la conoce. En el programa Sálvese Quien Pueda, Kennys Palacios, íntimo amigo y confidente de Wanda, habló sin filtros sobre el presente de la mediática y reveló quiénes están siendo su sostén en este momento tan sensible.

“Ella tiene su grupo de amigos, nosotros, la producción… todos”, explicó Kennys, haciendo referencia a las personas que forman parte de su día a día y que no se despegan de ella desde que estalló el conflicto con Migueles.

Pero no solo el afecto la ayuda a salir adelante. Kennys también remarcó el rol clave que cumplen las responsabilidades en la vida de Wanda: “Yo creo que el trabajo distrae y la pasás bien. Y, sobre todo, si te gusta lo que hacés, la pasás bárbaro”, cerró.