Este miércoles, Yanina Latorre irrumpió en Instagram en medio de sus vacaciones para contar que “Se separaron Wanda Nara y Martín Migueles”. “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, adelantó sobre los motivos que le hicieron tomar la decisión a la mediática.

La crisis entre Wanda y Migueles comenzó después de Navidad cuando Yanina reveló en SQP que Migueles se había mensajeado con Claudia Ciardone a comienzos de diciembre para intentar tener un encuentro íntimo con la modelo de la que fue pareja hasta 2023.

Fotos: Instagram (@yanilatorre y @wanda_nara)

Yanina se comunicó desde Miami con Tartu, que quedó a cargo de SQP, y contó que Wanda y Migueles “se separaron hace una semana”. “No puedo más con esta mujer. Fue en Punta del Este. Cuando contamos lo de Ciardone, a ella la afectó. Él le mintió y ella ahí lo dejó”, agregó,

REVELARON LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A WANDA NARA A DEJAR A MARTÍN MIGUELES

“En ese momento lo dejó y no quería blanquearlo rápido porque no se quería volver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio”, contó Latorre. “Él estaba ahí, y como que se bancó la situación, ella lo dejó y él ahora está como un arrastrado, diciéndole que le va a demostrar que era todo mentira lo de Ciardone”, agregó.

“Yo hoy hablé con alguien de su entorno y le dije que no se preocupe porque cualquiera puede conocer a un tipo y a los dos o tres meses darse cuenta de que es un bol…”, señaló Yanina, que se mostró preocupada “por lo turbio que es Migueles”.

Foto: RS Fotos

“Vos cuando empezás a salir con un tipo no te pensás que es un estafador. Él le dice que tiene una financiera y la llevó ahí, en la calle Libertador. Le dice que tiene tarjetas de crédito y le trata de mostrar que es un tipo legal, pero todos sabemos que era socio de Elías Piccirillo y que está metido en una causa legal (…) y que tiene un hijo que no conoce y no quiere conocer”, cerró la conductora, sobre las causas que terminaron de definir la decisión de Wanda.

