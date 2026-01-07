La noche de estreno de Masterchef no decepcionó: Wanda Nara y Yanina Latorre se robaron el show con un cruce picante que mezcló chismes, confesiones y pases de factura en vivo. El debut de la panelista como participante no tardó en encender la pantalla y dejar en claro que la cocina iba a ser solo una parte del espectáculo.

“Te quiero aclarar que juntaron firmas, a vos que te gusta todo en la cara, para que no estés acá”, le dijo la conductora del certamen de cocina a Yanina, quien inmediatamente reaccionó: “Ya lo sé, ¿quién juntó firmas? Confiesen, porque son medios negadores".

Wanda Nara en Masterchef (Foto: captura de Telefé).

“No va a ser una noche ni un programa tranquilo”, comentó por su parte Susana Roccasalvo sobre la continuidad del reality, que empezó con todo y promete ser un verdadero show y Ian Lucas sentenció: “El jurado dice que no quiere chimentos pero lo arma para que pase”.

Yanina Latorre en Masterchef (Foto: captura de Telefé).

WANDA NARA Y LA JOAQUI LE DIJERON EN LA CARA A YANINA LATORRE QUE NO ESTÁN PELEADAS: SU REACCIÓN

En el ida y vuelta, Wanda Nara y La Joaqui aprovecharon para decirle en la cara a Yanina Latorre que no están peleadas y ella reaccionó. “Otro chisme que se corría era que estábamos peleadas? Es el momento que lo aclaremos”, dijo Wanda.

“Bueno, ayer alguien me dijo que es verdad”, refutó Latorre y la cantante comentó: “Pueden decir un montón de cosas de nosotras. Que pase lo que tenga que pasar, que uno sabe lo que es de verdad”. “Para mí no está aclarado, tengo razón yo”, cerró la panelista.

