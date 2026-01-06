Wanda Nara atraviesa un momento tan clave como escandaloso en su carrera televisiva. Como figura central de Masterchef Celebrity en Telefe, la empresaria y conductora firmó un contrato con el canal que la obliga a cumplir con requisitos muy estrictos sobre su comportamiento y su imagen pública, algo que la complica por demás.

Según reveló Guido Záffora en DDM, la cláusula 6.7 del contrato de Wanda con Telefe es clara y contundente: la conductora debe mantener una reputación e imagen que refleje los valores y principios del canal y de sus programas. Esto incluye comportamientos éticos, respeto y la promoción de un ambiente positivo y profesional tanto hacia el público como hacia sus compañeros y colaboradores.

Wanda Nara (Foto: captura Telefe)

La propia Wanda reconoció que esta cláusula la tiene inquieta. “Los años de contrato que tengo…”, habría dicho, dejando en claro que el compromiso con Telefe no es menor y que cualquier desliz podría poner en riesgo su continuidad en el canal, sobre todo en medio de los escándalos con Martín Migueles, que además es investigado por la Justicia.

WANDA NARA, COMPLICADÍSIMA POR UNA ESTRICTA CLÁSULA DEL CONTRATO CON TELEFE EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON MIGUELES

El contrato especifica que la conductora debe evitar cualquier situación que pueda afectar negativamente la imagen del canal de las pelotas. En medio de los escándalos mediáticos que suelen rodearla, esta exigencia se vuelve un verdadero desafío para Wanda, que sabe que está bajo la lupa y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias en su continuidad.

Según leyó Zaffora, la cláusula 6.7 establece que “la conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que refleje los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye y se limita a comportamientos éticos de respeto que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

De esta manera, Wanda Nara debe cuidar cada detalle de su vida pública y privada para no incumplir con el contrato y seguir siendo una de las caras más importantes de Telefe, aunque su romance con Migueles, que en los últimos días amenazó públicamente a un periodista, y sus osados tweets sobre “24 centímetros”, la complican.

