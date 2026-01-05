Wanda Nara volvió a revolucionar las redes con un posteo tan simple como explosivo. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity subió una selfie frente al espejo de su casa, vestida con ropa cómoda, mate en mano y con una frase que rápidamente disparó todo tipo de interpretaciones: ¿fue un palito para Eugenia “la China” Suárez?

“Buen día. La felicidad de volver a mi trabajo como se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie“, fue la frase que acompañó la postal que Wanda subió a Instagram Stories.

“No hay nada más digno que vivir tu propia vida”, agregó, filosa, despertando algunas especulaciones sobre si se refería a la China, que está viviendo con Mauro Icardi en Turquía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

En la postal se pudo ver a la hermana de Zaira Nara relajada, segura de sí misma y en un entorno de lujo, pero fue el mensaje el que captó toda la atención.

En medio de su siempre turbulenta historia con el padre de sus dos hijas y los eternos cruces mediáticos con Eugenia, muchos usuarios no tardaron en preguntarse si se trataba de un nuevo palito dirigido a la actriz.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¡TREMENDO! WANDA NARA INCENDIÓ LAS REDES AL REPOSTEAR UN VIDEO VIRAL QUE SE BURLA DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

Foto: Captura de video de TikTok reposteado por @wanda_nara en su Instagram

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

