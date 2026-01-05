Este domingo en Infama, Marcela Tauro mostró cómo el novio de Wanda Nara, Martín Migueles, amenazaba al cronista Gustavo Descalzi en Punta del Este delante de la mediática, pero fue Karina Iavícoli quien contó que la conductora de MasterChef atraviesa su peor momento.

“No se pasó ni un peine Wanda. ¡Dale! ¿Cómo puede ser?”, observó Marcela Tauro al ver las imágenes de Wanda con Migueles de compras en un shopping de Punta del Este. “No está de vacaciones. ¡Pero mirá a Zaira, la hermana!”, agregó, respecto de las realidades de las Nara.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

“Una versión que corre fuerte, que Wanda estaría como muy... No sé si la palabra es triste, porque la verdad que no sé si hay algo que la apene a ella en realidad, o cuál sería el motivo”, dijo Karina Iavícoli. “Sí me dijeron que ella creyó que tal vez esta temporada iba a picar en punta, valga la redundancia, estando en Punta del Este, y no estaría siendo convocada para eventos importantes como otras colegas y eso la tiene mal”, cerró la panelista.

EL NOVIO DE WANDA NARA AMENAZÓ A UN CRONISTA FRENTE A LA MEDIÁTICA

Descalzi contó en Infama que Wanda Nara le pidió que no filmara a sus hijas ante la posibilidad de recibir una nueva demanda de Mauro Icardi, por lo que optó por acercarse a Migueles, que lo recibió de mala manera. “Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano. Después, cuando hablo con un paparazzi, me dijo ‘Ojo que está chinchudo’”, relató.

“Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, relató Descalzi.

Wanda Nara (Foto: captura Telefe)

“Le dije ‘¿Qué pasó?’. ‘No, te estás haciendo gracioso’”, explicó el cronista. “Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Sin boliche, sin calle, sin el manejo de la situación. (…) El tipo vino a provocarme. Está incómodo”, cerró el cronista.

