La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica y esta vez el foco está puesto en la moda.

En redes sociales y cuentas de chimentos comenzó a circular con fuerza la versión de que la actriz habría copiado deliberadamente un vestido que Wanda Nara usó años atrás, generando comparaciones directas y reavivando la histórica rivalidad mediática entre ambas.

El debate se encendió luego de que China Suárez compartiera imágenes de una celebración nocturna junto a Mauro Icardi, donde lució un vestido rojo ajustado, de silueta ceñida y estilo sensual, muy similar al que Wanda Nara había mostrado durante unas fiestas en 2015.

La China Suárez le copió deliberadamente un vestido de las fiestas a Wanda Nara.









Foto: @sangrejaponesa

¿WANDA NARA FUE LA INSPIRACIÓN DETRÁS DEL LOOK DE LA CHINA SUÁREZ?

Las comparaciones no tardaron en viralizarse. En capturas que circulan en TikTok e Instagram se puede ver a Wanda, años atrás, con un vestido rojo al cuerpo, sin mangas y de espíritu festivo, prácticamente idéntico al elegido ahora por la China.

Incluso algunos usuarios rescataron un dato que sumó picante al escándalo: Icardi le habría dado “like” en su momento a la foto de Wanda con ese look, lo que alimentó la teoría de una elección nada ingenua.

Desde las redes, muchos interpretaron la coincidencia como una provocación directa, mientras otros sostienen que se trata de un diseño clásico y atemporal, habitual en celebraciones de fin de año. Sin embargo, para los seguidores más atentos, el timing, el color y el corte no serían casuales y apuntan a una decisión consciente por parte de la actriz.